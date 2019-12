A Dona do Pedaço - Semana de 16 a 20 de dezembro

Kim diz a Jô que ela não tem talento para ser 'digital influencer'. Chiclete pede a Beatriz para promover um encontro com Vivi. Jô ameaça Kim. Camilo pede ajuda a Maria da Paz para reabrir as investigações sobre a morte de Jardel. Abel visita Britney, mas os dois acabam a discutir. Kim diz a Márcio e Sílvia que se assustou com a reação de Jô. Rock aceita reaproximar-se de Fabiana e ajudar Amadeu e Téo. Ellen confessa a Camilo que acredita que Régis tenha assassinado Jardel. Téo revela a Jô o plano que armou com Rock e Maria da Paz para que a namorada perdesse todo o seu dinheiro. Camilo procura Régis. Jô confronta Maria da Paz.

Jô exige dinheiro de Maria da Paz e afirma que se vingará da mãe. Régis diz a Camilo que estava com Jô nos dias dos assassinatos de Jardel e Lucas. Jô pede abrigo a Amadeu, mas desiste quando o pai a questiona sobre Fabiana. Márcio aconselha Abel a declarar-se a Britney. Téo nega dar alojamento a Jô. Beatriz sabota a bebida de Berta, para que Vivi vá ter com Chiclete. Agno emociona-se com Leandro. Régis pede que Jô confirme o seu álibi à Polícia. Vivi e Chiclete amam-se. Amadeu e Téo insistem para que Rock descubra o segredo de Fabiana e Jô. Joana é informada de que precisa retirar Matilde da clínica de repouso. Jô garante a Camilo que Régis não estava com ela nos dias das mortes de Jardel e Lucas.

Jô incrimina Régis. Rock reaproxima-se de Fabiana. Vivi pede que Chiclete confie nela e Beatriz promete que ajudará os dois. Berta acredita que adormeceu no sofá e pede que Vivi não conte nada a Camilo. Maria da Paz promete ajudar Joana. Leandro pede que Agno o apresente à sua família. Cornélia oferece emprego a Jô, que se irrita. Merlin encontra a arma de Leandro na casa de Agno. Agno declara seu compromisso com Leandro para a família. Antero e Evelina desentendem-se. Linda recrimina Beatriz por causa do seu namoro com Zé Hélio. Maria da Paz e Rock insistem para que Joana se mude com Matilde para a antiga casa de Eusébio. Jô é obrigada a deixar o apartamento.

Jô fica desesperada ao chegar ao seu novo apartamento. Camilo convoca Régis para depôr. Fabiana apanha Rock com Joana e insinua à menina que está se reaproximando do lutador. Otávio insiste para que Linda afaste Beatriz de Zé Hélio. Maria da Paz apresenta os seus novos bolos a Fabiana e a ex-noviça ameaça atrapalhar os negócios da rival. Vivi aconselha Téo a esquecer o amor por Jô. Fabiana exige que Abel descubra e copie as receitas da Maria da Paz. Kim encontra Paixão e tenta despistar Márcio. Antero promete ajudar Régis no seu caso. Jô chantageia Régis para confirmar seu álibi à Polícia e pede para voltarem a estar juntos.

Fonte: Globo