A Dona do Pedaço - Semana de 9 a 13 de dezembro

Fabiana chantageia Jô após briga. Téo desconfia ao ver Fabiana deixando o prédio de Jô. Chiclete desiste de sair da cidade e garante a Beatriz que descobrirá o que está acontecendo com Vivi. Jô planeja tirar a vida de Fabiana. Eusébio culpa Chico por Rock ter sido dopado. Camilo obriga Vivi a ir com Berta para seus ensaios fotográficos. Rock exige que Paixão marque uma revanche da luta. Cornélia expulsa Chico da mansão. Kim estranha o comportamento de Vivi. Rael consegue uma arma para Jô. Fabiana se incomoda com a nova confeitaria da Maria da Paz. Téo comenta com Rock e Agno sua desconfiança sobre Fabiana e Jô. Maria da Paz inaugura sua confeitaria. Agno pensa em afastar Joana de Rock. Jô ameaça disparar contra Fabiana, que empurra a moça contra a janela.

Fabiana finge que a queda de Jô foi um acidente e chama por socorro. Amadeu e Régis se enfrentam na confeitaria. Maria da Paz, Amadeu e Téo visitam Jô no hospital. Camilo faz um acordo com Fabiana e promete encerrar as investigações sobre o acidente de Jô. Téo afirma a Fabiana que descobrirá o mistério que existe entre ela e Jô. Zé Hélio se declara para Beatriz e a beija. Téo revela a Amadeu sobre a visita de Fabiana ao apartamento de Jô. Fabiana chega ao hospital e diz que deseja falar com Jô assim que a moça despertar. Camilo se revolta por não conseguir dormir com Vivi. Jô acorda e humilha Maria da Paz. Fabiana exige que Jô lhe transfira todo o seu dinheiro. Ameaçada por Fabiana, Jô transfere todo o seu dinheiro à moça. Régis visita Jô. A diretora da clínica de repouso exige a Joana que pague a mensalidade de sua avó Matilde. A nova confeitaria de Maria da Paz é um sucesso.

Fonte: Globo