A Dona do Pedaço - Semana de 2 a 6 de dezembro

Vivi pede ajuda a Fabiana, que alerta Camilo. Antero pede Evelina em casamento. Cornélia se muda para a mansão com a família e emprega Ellen. Chiclete desconfia de que está sendo vigiado. Vivi aceita se casar com Camilo. Vivi afirma a Camilo que não tem sentimentos por ele e se recusa a dormir com o marido. Antero se lembra do documento que anula a transferência da fábrica para o nome de Jô, mas garante a Maria da Paz que não fez uma cópia. Por ordem de Camilo, Berta tranca Vivi em seu quarto. Otávio deixa a casa de Beatriz. Zé Hélio convida Beatriz para a luta de Rock. Maria da Paz percebe a mudança de Régis. Chiclete comenta com Leandro que decidiu voltar para Rio Vermelho. Camilo ameaça Vivi e ela mente para Kim, que alerta Beatriz para a situação de Vivi. Fabiana e Agno conhecem Joana. Coruja sabota uma bebida de Rock para que ele perca a luta. Agno afirma que Rock foi dopado. Beatriz pede ajuda a Chiclete. Jô perde mais dinheiro.

Fabiana chantageia Jô após briga. Téo desconfia ao ver Fabiana deixando o prédio de Jô. Chiclete desiste de sair da cidade e garante a Beatriz que descobrirá o que está acontecendo com Vivi. Jô planeja tirar a vida de Fabiana. Eusébio culpa Chico por Rock ter sido dopado. Camilo obriga Vivi a ir com Berta para seus ensaios fotográficos. Rock exige que Paixão marque uma revanche da luta. Cornélia expulsa Chico da mansão. Kim estranha o comportamento de Vivi. Rael consegue uma arma para Jô. Fabiana se incomoda com a nova confeitaria da Maria da Paz. Téo comenta com Rock e Agno sua desconfiança sobre Fabiana e Jô. Maria da Paz inaugura sua confeitaria. Agno pensa em afastar Joana de Rock. Jô ameaça disparar contra Fabiana, que empurra a moça contra a janela.

Fabiana finge que a queda de Jô foi um acidente e chama por socorro. Amadeu e Régis se enfrentam na confeitaria. Maria da Paz, Amadeu e Téo visitam Jô no hospital. Camilo faz um acordo com Fabiana e promete encerrar as investigações sobre o acidente de Jô. Téo afirma a Fabiana que descobrirá o mistério que existe entre ela e Jô. Zé Hélio se declara para Beatriz e a beija.

