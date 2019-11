A Dona do Pedaço - Semana de 25 a 29 de novembro

Ellen visita Maria da Paz. Vivi confronta Otávio e pede que o pai não magoe Beatriz. Kim exige seu pagamento a Jô, que decide aceitar a proposta de Agno para a venda da mansão. Rock incentiva Cornélia a comprar a mansão de Jô. Rock convida Joana pra sair. Camilo exige que Vivi se case com ele em troca da liberdade de Chiclete.

Camilo ameaça prender Chiclete, caso Vivi não aceite sua proposta. Otávio promete ajudar Vivi e Chiclete a fugir de Camilo. Jô diz a Téo que venderá a mansão para os compradores de Agno. Maria da Paz incentiva Rock a não desistir de Joana. Amadeu informa a Maria que já pode abrir sua nova confeitaria. Lyris é acusada de vender um quadro roubado e Agno ajuda a ex-esposa. Otávio compra uma passagem em um voo internacional para Vivi. Amadeu confronta Jô sobre o quadro furtado por Rael. Linda comenta com Camilo sobre a viagem de Vivi. Britney se revolta contra novas ordens de Fabiana e Abel apoia a moça. Vivi pede que Chiclete confie nela. Amadeu desconfia da relação entre Jô e Rael. Camilo surpreende Vivi.

Vivi desiste de sua viagem e pede um tempo a Camilo. Maria da Paz afirma a Rock e Téo que deseja que Jô continue perdendo seu dinheiro. Beatriz e Linda se preocupam com a situação de Vivi. Kim tem uma ideia para afastar Vivi e Chiclete de Camilo. Fabiana aceita testemunhar contra Chiclete e alerta Camilo sobre uma possível fuga da irmã. Rock convida Joana para assistir à sua luta. Paixão surpreende Kim em sua casa e a moça cede às investidas. Vivi decide esconder a verdade de Chiclete para protegê-lo. Cornélia compra a mansão de Jô. Camilo interrompe novamente a fuga de Vivi. Fabiana diz a Vivi que está sendo coagida por Camilo a testemunhar contra Chiclete. Fabiana manipula Vivi, que confessa estar presa na armadilha de Camilo. Régis confirma a paternidade de Arthur. Cornélia diz que ajudará Dinorá e Juninho, mas afirma que os dois não se mudarão com sua família. Chiclete comenta com Leandro sobre o mistério de Vivi. Antero insinua a Evelina que tem uma surpresa.

Fonte: Globo