A Dona do Pedaço - Semana de 11 a 15 de novembro

Cássia pede que Agno arrume uma namorada. Camilo encontra Argemiro. Maria da Paz conta a Amadeu que abrirá uma nova loja. Maria da Paz pede que Amadeu a ajude a manter seu nome em sua nova confeitaria. Bill engana Jô. Argemiro sugere que Camilo procure por Amadeu para esclarecer a história sobre os Ramirez e os Matheus. Eusébio se oferece para ser agente de Rock no lugar de Chico. Cornélia confere os números sorteados na loteria. Agno pensa em Leandro. Beatriz conversa com Vivi sobre Chiclete. Antero começa a recuperar sua memória e pede para voltar para sua casa. Evelina se dispõe a cuidar de Antero. Téo incentiva Régis a se tornar um homem melhor. Amadeu se recusa a dar informações a Camilo. Linda aconselha Beatriz a reatar com Otávio. Cornélia anuncia à família que ganhou na loteria. Rael conta a Camilo sobre o passado de Chiclete. Jô aceita investir seu dinheiro com Bill.

Jô transfere seu dinheiro para Bill, e Téo a incentiva. Kim dispensa Márcio para ficar com Paixão. Eusébio acusa Cornélia de ter roubado seu dinheiro. Agno afirma a Cássia que não pode arrumar uma namorada. Cássia desabafa com Lyris. Camilo procura Vivi. Antero elogia Evelina. Maria da Paz agradece a ajuda de Téo em seu plano para tentar ajudar Jô a mudar. Fabiana implica com Britney. Beatriz comunica a Zé Hélio que não irá mais encontrá-lo. Régis diz a Roma que deseja saber se é o pai de Arthur. Kim discute com Jô. Sílvia faz sucesso com suas fotos na internet. Camilo conta a Vivi o que descobriu sobre o passado de Chiclete. Fabiana chantageia Jô.

Jô cede à chantagem e dá dinheiro para Fabiana. Camilo estranha o comportamento de Vivi ao falar sobre o passado de Chiclete. Vivi ameaça processar Camilo. Chiclete diz a Vivi que precisa se livrar de Camilo. Abdias admira as fotos de Sílvia na internet. Cornélia expulsa Sabrina de sua casa e avisa que o restante da família viverá no luxo a seu lado. Sávio conforta Sabrina. Agno convida Leandro para sair. Evelina incentiva Antero a recuperar sua memória. Beatriz propõe que Otávio volte a morar em sua casa. Régis procura Maria da Paz e garante que assumirá a paternidade de Arthur, caso se confirme. Téo questiona Jô sobre Fabiana.

Fonte: Globo