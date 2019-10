A Dona do Pedaço - Semana de 28 a 1 de novembro

Beatriz tenta convencer Vivi a reatar com Chiclete. Britney pede para Rock falar com Fabiana. Jô se recusa a contar para Régis por que vendeu a fábrica para Fabiana. Antero é gentil com Evelina. Maria da Paz diz a Amadeu que descobriu uma forma de dar uma lição em Jô. Kim janta com Márcio e Paixão separadamente. Amadeu e Sílvia levam Gilda para o hospital. Chiclete vai à delegacia falar com Camilo. Gilda é levada para a sala de operação. Fabiana demite Britney. Agno diz o que Téo precisa fazer para ajudar Maria da Paz em seu plano contra Jô. Régis faz uma proposta para Maria da Paz.

Maria da Paz rejeita a proposta de Régis. Amadeu, Carlito e Sílvia descobrem que Gilda tem pouco tempo de vida. Fabiana faz modificações na fábrica. Kim se enfurece com Fabiana por encerrar contrato com ela na fábrica. Fabiana propõe que Maria da Paz trabalhe como funcionária dela. Gladys se alia a Jô. Gilda confessa a Amadeu que sabe do seu prognóstico e pede que o marido seja feliz. Régis afirma a Gladys e Lyris que ama Maria da Paz. Cássia e Merlin acreditam que Agno tenha uma namorada secreta. Otávio aconselha Agno a conversar abertamente com a filha. Gilda morre. Régis confronta Jô e Téo aproveita para se aproximar da moça. Maria visita Amadeu e Carlito se incomoda com a presença dela.

Maria da Paz aconselha Chiclete a lutar por Vivi. Téo e Jô passam a noite juntos. Agno convida Leandro para assistir à luta de Rock e Paixão. Paixão cobra a torcida de Kim. Coruja confirma com Chico seu plano de Rock perder a luta. Britney contrata Jeremias para ter seu emprego de volta. Cássia conforta Carlito, que a alerta sobre Merlin. Vivi confessa a Beatriz que se incomoda com Abdias. Fabiana proíbe Maria da Paz de vender bolos anunciando o nome da empresa.

Kim inventa uma desculpa para esconder de Márcio seu envolvimento com Paixão. Cornélia alerta Marlene sobre a proximidade entre Evelina e Antero. Coruja e Paixão pressionam Chico e ele não avisa a Rock que a luta é armada. Otávio e Beatriz se encontram na luta de Rock e trocam provocações. Amadeu promete defender Maria da Paz contra Fabiana. Márcio desconfia da relação entre Kim e Paixão. Rock vence sua luta e Paixão confronta Chico. Rock e Paixão decidem combinar uma nova luta. Vivi e Chiclete se encontram por acaso. Agno conversa com Rock e Leandro observa. Chiclete beija Vivi. Téo convence Jô a investir seu dinheiro.

Fonte: Globo