A Dona do Pedaço - Semana de 21 a 25 de outubro

Kim ajuda Chiclete a reconquistar Vivi. Agno pede que Rock fale com Fabiana. Agno fala de seus sentimentos por Rock com Leandro. Régis humilha Jô. Maria da Paz volta a fazer bolos. Maria da Paz pensa em voltar a vender bolos na rua. Régis abandona Jô. Fabiana afirma a Rock que não ameaçou Agno. Sílvia desiste de ficar com Márcio. Gilda teme a cirurgia. Rael chantageia Jô. Gladys reclama por Régis querer reatar com Maria da Paz. Maria se emociona ao ver o carrinho em que vendia bolos. Abel discute com Britney. Fabiana procura Cássia na escola e ameaça Agno. Téo fotografa Sílvia. Régis pede a ajuda de Amadeu sobre seu caso. Zé Hélio leva um bolo para Beatriz. Chico combina o resultado da luta com o adversário de Rock. Márcio critica a exigência de Jô de que ele deposite o dinheiro das negociações da empresa em sua conta pessoal. Chiclete provoca ciúmes em Vivi com Sílvia. Rock descobre que é enganado por Fabiana. Régis procura Maria da Paz.

Régis se declara a Maria da Paz. Rock termina com Fabiana. Téo tenta se reaproximar de Jô. Jô dá dinheiro a Rael. Tonho alerta Jenifer por ficar com Rael. Gilda descobre que Amadeu esteve com Maria da Paz e discute com o marido. Linda sugere que Vivi também provoque ciúmes em Chiclete. Kim discute com Márcio. Agno fica feliz ao saber que Rock rompeu com Fabiana. Maria da Paz faz bolos com a ajuda de Marlene e Evelina. Rock tenta aconselhar Agno, que acaba aceitando as condições de Fabiana. Vivi marca com Abdias um encontro no estúdio. Paixão decide conhecer Rock e fica encantado ao ver Kim. Fabiana chantageia Jô para ficar com a fábrica de bolos.

Fabiana mostra a Jô o registro do momento em que Jardel é atropelado. Marlene leva Antero para sua casa. Amadeu tenta falar com o advogado sobre o documento de Maria da Paz. Fabiana exige que Jô lhe venda a fábrica e as confeitarias. Kim tenta dispensar Paixão. Amadeu revela a Maria da Paz que Régis tentou defendê-la na delegacia. Kim estranha a presença de Paixão em seu apartamento. Rock conta para Téo que a fábrica de bolos será vendida. Agno não gosta de ver Cássia com Merlin e comenta com Lyris. Chiclete se irrita quando Abdias chega ao estúdio para falar com Vivi. Jô se enfurece quando Régis diz que quer reatar com Maria da Paz. Rock pede para Téo descobrir o que Fabiana tem contra Jô. Márcio e Paixão levam flores para Kim. Téo questiona Jô sobre Fabiana. Rock conta a Maria da Paz que Jô venderá a fábrica de bolos.

Maria da Paz e Rock confrontam Jô. Régis afirma a Amadeu que convencerá Maria da Paz a reatar o casamento. Vivi reclama de Abdias para Beatriz. Evelina cuida de Antero. Vivi se espanta ao saber que Fabiana comprará a fábrica de bolos. Beatriz é hostil com Zé Hélio. Evelina decide ajudar Marlene a cuidar de Antero. Camilo pede para Vivi mandar um aviso para Chiclete.

