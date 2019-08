A Dona do Pedaço - Semana de 26 a 30 de agosto

Rock fala com Agno sobre Josiane e o empresário conclui que a moça tem um relacionamento secreto. Maria da Paz afirma a Márcio que comprará a mansão para a filha. Chiclete conta a Evelina que deixará de ser matador de aluguel após tirar a vida de Kim. Agno apresenta a nova sócia da construtora e Otávio se irrita ao ver Fabiana. Agno convence Otávio sobre a suposta herança de Fabiana. Maria da Paz se nega a comprar a casa escolhida por Josiane. Agno anuncia que quer se separar de Lyris e pede que Cássia decida com qual dos dois quer morar. Maria da Paz flagra Régis no quarto de Josiane.

Régis e Josiane despistam Maria da Paz. Cássia decide ficar com a mãe. Gladys alerta Lyris sobre o provável divórcio. Fabiana deixa a casa de Vivi e afirma que as duas são inimigas. Zé Hélio flerta com Beatriz. Fabiana se instala na construtora e Otávio alerta Agno sobre a ambição da moça. Lyris contrata Amadeu para cuidar de seu processo de divórcio. Vivi pede Chiclete em casamento. Agno mostra a Amadeu as imagens de Lyris com Tonho. Rock tem uma ideia para desmascarar Josiane.

Lyris contrata um investigador para descobrir se Agno tem outra mulher. Vivi anuncia que se casará com Chiclete e Otávio pensa em montar um negócio para os dois. Chiclete aguarda na portaria de Kim, mas se atrapalha quando a moça chega com Márcio. Régis e Josiane tentam convencer Maria da Paz a comprar a mansão mostrada por Gilda. Abel tenta beijar Britney. Eusébio convida Gina para morar em sua casa. Amadeu liga para Maria da Paz. Chiclete descobre que Cosme encomendou a morte de Vivi.

