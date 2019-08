A Dona do Pedaço - Semana de 19 a 23 de agosto

Rock confronta Jô. Marlene aconselha Maria da Paz a ter uma conversa séria com Jô. Lyris se insinua para Rael. Gilda vende a cobertura e pensa em fazer negócio com a mansão. Cássia desabafa com Lyris. Gilda e Amadeu pensam em matricular Carlito em uma nova escola. Rock acredita que Fabiana deseja ter um filho com ele. Agno faz uma proposta a Fabiana. Otávio se encontra com Sabrina. Maria da Paz questiona Jô sobre o roubo de suas joias.

Jô engana Maria da Paz. Agno e Fabiana fazem um acordo. Eusébio se diverte com Gina. Rock comenta com Marlene sobre Jô e Antero aconselha o rapaz a investigar o suposto namorado da menina. Márcio tenta se reaproximar de Silvia. Amadeu pergunta a Márcio sobre Maria da Paz. Régis reclama de Téo com Jô. Márcio alerta Maria da Paz sobre seu excesso de gastos, mas Régis e Jô distraem a empresária. Vivi se prepara para seu casamento. Linda provoca Fabiana. Chiclete afirma a Evelina que irá ao casamento de Vivi. Carlito e Cássia prometem ser amigos na nova escola. Agno chantageia Otávio para incluir Fabiana em sua sociedade. Rock questiona Téo sobre Jô. Antero insinua a Maria da Paz que Régis pode estar querendo tirar vantagem da empresária.

Antero incentiva Maria da Paz a ter atenção com o interesse de Régis na compra de uma nova casa. Rock inventa uma desculpa para justificar a aproximação de Téo. Régis sugere que Maria da Paz compre a mansão no nome de Josiane. Dorotéia sofre com o comportamento de Eusébio. Rock confidencia a Zé Hélio que investigará Josiane. Fabiana aceita o negócio com Agno. Vivi estranha o comportamento de Camilo. Começa a cerimônia de casamento e Camilo humilha Vivi na igreja.

Camilo acusa Vivi de traição. Vivi deixa a igreja com Chiclete. Rock desconfia de que Sabrina está envolvida com um homem rico. Josiane fala sobre a relação de Vivi e Chiclete para Maria da Paz. Josiane e Régis sentem ciúme um do outro. Fabiana procura Camilo e o beija. Camilo humilha Fabiana, que jura se vingar do rapaz. Silvia flagra Márcio e Kim juntos. Eusébio conta para Gina que herdou uma fortuna. Chiclete e Vivi decidem ficar juntos. Kim anuncia que Vivi ganhou mais seguidores nas redes sociais. Camilo ameaça Vivi.

Fonte: Globo