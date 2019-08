A Dona do Pedaço - Semana de 12 a 17 de agosto

Maria da Paz diz a Amadeu que se casará com Régis. Chiclete afirma a Beatriz e Linda que se afastará de Vivi. Maria da Paz convida Rock e Marlene para serem seus padrinhos de casamento. Régis arma com Josiane e pede dinheiro emprestado a Lyris para oferecer uma viagem a Maria da Paz. Fabiana se insinua para Camilo. Vivi beija Camilo pensando em Chiclete. Kim e Márcio descobrem que Maria da Paz foi vítima de um golpe por parte do responsável pelo bufê de sua festa de casamento. Abel garante que ajudará Maria da Paz com as comidas da festa. Jô furta joias de Maria da Paz e entrega a Régis. Vivi liga para Chiclete, que anuncia que se afastará da moça. Maria da Paz constata que furtaram suas joias e acusa Rock. Começa o casamento de Régis e Maria da Paz.

Maria da Paz exige que Rock deixe o altar de seu casamento. Chiclete ameaça Rock. A família de Régis fica constrangida durante a cerimônia. Maria da Paz e Régis se casam e Amadeu sofre ao ver a cerimônia. Todos elogiam a comida feita por Abel, que se insinua para Britney. Maria da Paz tenta se aproximar de Gladys. Evelina impede que Chiclete atire contra Kim na festa de casamento. Amadeu desabafa com Márcio. Rock afirma a Fabiana que Jô armou contra ele. Nilda chega à casa de Amadeu e Gilda. Nilda comenta com Rael que acredita que Jô seja inimiga de Maria da Paz. Jô sente ciúmes de Régis com Maria da Paz. Rock confronta Jô. Gilda inicia a negociação de um apartamento e Agno a parabeniza. Maria da Paz proíbe Chiclete de usar sua arma dentro de casa. Régis anuncia a Jô que não aceitará sua relação com Téo.

Ellen desconfia da conversa entre Jô e Régis. Jô se enfurece ao ouvir Régis se divertir com Maria da Paz. Márcio alerta Maria da Paz sobre seu excesso de gastos. Jô e Régis combinam seu plano contra Maria da Paz. Agno e Gilda conduzem a negociação do imóvel de um casal. Cornélia e Chico procuram pela herança de Eusébio. Vivi combina um encontro com Chiclete. Fabiana alerta Camilo sobre Vivi e Chiclete. Eusébio pensa em se separar de Dorotéia e aproveitar seu dinheiro sozinho. Nilda passa mal e Amadeu leva a mãe para o hospital. Márcio garante a Maria da Paz que ela foi vítima de um golpe planejado. Maria da Paz confronta Régis sobre o possível golpe.

Régis consegue enganar Maria da Paz. Nilda pede que Rael e Amadeu tirem a vida de Maria da Paz. Rael faz promessa silenciosa à avó. Camilo pede que Fabiana o alerte sobre os encontros de Vivi com Chiclete. Vivi confronta Beatriz e Linda. Fabiana promete ajudar Vivi a encontrar uma última vez com Chiclete. Régis e Jô pedem que Maria da Paz contrate uma nova cozinheira. Eusébio conhece Gina. Rock, Zé Hélio e Britney confrontam Eusébio em defesa de Dorotéia. Cássia sente falta de Agno. Régis e Jô tentam convencer Maria da Paz a comprar uma mansão. Cássia sofre bullying na escola. Evelina comenta com Ellen sobre o comportamento de Régis. Rock pede ajuda a Agno para falar com Maria da Paz. Abel presenteia Britney com uma porquinha. Rock afirma a Maria da Paz que foi Jô quem furtou as joias da mãe.

Fonte: Globo