A Dona do Pedaço - Semana de 5 a 11 de agosto

Régis e Jô convencem Maria da Paz a dar dinheiro a Naldo para o buffet do casamento. Amadeu marca um encontro com Gladys. Gladys mente para Lyris sobre seu encontro com Amadeu. Téo percebe a troca de olhares entre Régis e Jô. Kim leva Márcio para seu apartamento. Britney se irrita com os comentários de Abel. Otávio faz uma proposta para Sabrina. Kim faz fotos com Márcio. Linda tem uma ideia para Vivi presentear Camilo. Agno se desculpa com Rock. Zé Hélio elogia Beatriz. Fabiana insinua a Camilo que Jô sabe o que está acontecendo com Vivi. Vivi compra o presente de Camilo. Régis entrega parte do dinheiro que pegou com Naldo para Jô e decide ir ao casino. Gladys revela a Amadeu sobre o vício de Régis. Jô paga para conseguir novos seguidores nas redes sociais. Téo e Kim ajudam Maria da Paz a organizar o casamento. Jô faz insinuações de Vivi para Camilo. Gladys avisa a Amadeu que Régis vai ao casino. Kim mostra as fotos que tirou com Márcio para Silvia. Amadeu leva Maria da Paz ao casino.

Régis mente para Maria da Paz e repreende Gladys pela armadilha. Silvia termina o namoro com Márcio. Otávio leva Sabrina para um apartamento e Rock descobre o endereço. Fabiana pensa em contratar um fotógrafo para ajudar Agno. Márcio confronta Kim. Gilda finge passar mal na frente de Amadeu. Camilo desconfia do presente que ganhou de Vivi e questiona Fabiana. Maria da Paz obriga Márcio a trabalhar com Kim. Camilo vai ao local onde Vivi comprou seu presente. Téo e Jô se beijam. Gladys lembra de uma informação sobre Régis e marca um novo encontro com Amadeu. Gilda conta sobre sua farsa para Silvia. Lyris e Tonho ficam juntos novamente. Agno é assaltado. Fabiana convence Camilo a seguir o conselho de Jô sobre Vivi. Amadeu vai ao encontro de Roma, ex-namorada de Régis.

Roma revela a Amadeu que Régis abandonou sua filha Liliana. Vivi pede para se encontrar com Chiclete. Agno conta a Rock sobre o assalto que sofreu. Chiclete atira contra Kim, mas acerta um funcionário da confeitaria. Camilo investiga o atentado e fala com Márcio, que decide ajudar Kim. Chiclete marca um encontro com Vivi. Sabrina leva Dorotéia para fazer compras. Fabiana convence Téo a espionar Otávio. Márcio e Kim se beijam. Téo fotografa Sabrina e Otávio juntos. Vivi se encontra com Chiclete e tem um mau pressentimento. Adão avisa a Evelina que mandará Mão Santa fazer o trabalho de Chiclete. Jô alerta Régis sobre Roma e Liliana. Amadeu apresenta Roma a Maria da Paz, que exige uma explicação de Régis.

Fonte: Globo