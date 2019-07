A Dona do Pedaço - Semana de 29 a 2 de agosto

Maria da Paz aceita se casar com Régis. Jenifer avisa do roubo na confeitaria. Jô inventa uma mentira para Téo. Camilo sugere que Maria da Paz demita Jenifer. Evelina pega a arma que deu para Maria da Paz. Gladys exige que Régis desista de casar com Maria da Paz. Chiclete avisa a Evelina que não vai mais voltar para o Espírito Santo. Fabiana e Rock filmam Otávio dando uma joia para Sabrina. Abel compra a joia de Sabrina e presenteia Britney. Jô pede para Maria da Paz fazer seu vestido de noiva com costureiro de Vivi. Vivi pega carona com Chiclete. Agno dá aula de boxe para Rock. Jô fala para Amadeu que Maria da Paz vai se casar. Maria da Paz e Vivi brigam pelo vestido de noiva.

Vivi e Maria da Paz não conseguem se entender. Amadeu fala para Jô que não vai abandonar Gilda. Chiclete tenta acalmar Vivi. Lyris pede para Rael ir até seu apartamento. Marlene não gosta quando Antero elogia Evelina. Vivi e Chiclete vão para um motel. Lyris pede que Gilda continue investigando Agno. Agno afirma que Rock será um campeão de boxe. Régis perde no jogo. Antero leva Maria da Paz para comprar seu vestido de noiva. Márcio engana Kim para tentar convencer Silvia das más intenções da moça. Régis perde todo o dinheiro que roubou de Maria da Paz e fica endividado. Fabiana avisa Agno que Otávio está saindo com Sabrina. Fabiana insinua a Camilo que Vivi o está traindo. Chiclete tenta convencer Vivi a acabar com seu noivado. Camilo diz a Fabiana que vai investigar a noiva. Jô diz que Régis precisa tirar de Maria da Paz todo o dinheiro que eles precisam. Amadeu implora que Maria da Paz não se case com Régis.

Amadeu tenta alertar Maria da Paz sobre Régis. Gilda discute com Amadeu e pensa em aceitar a sugestão da enteada. Jô convence Régis a não se encontrar com sua mãe. Vivi confidencia a Fabiana que está confusa por causa de Chiclete. Rael procura Jenifer. Gilda descobre os sintomas que precisa fingir sentir para enganar Amadeu. Régis pede dinheiro a Agno. Amadeu se preocupa com o estado de Gilda. Beatriz conhece Zé Hélio na academia. Jô pensa em mais um golpe para tirar dinheiro de Maria da Paz. Silvia mente para Kim sobre Márcio. Fabiana conta para Jô sobre o envolvimento de Vivi com Chiclete. Régis convence Maria da Paz de que contará a verdade sobre ele.

Régis consegue manipular Maria da Paz. Camilo chega ao estúdio, e Fabiana e Jô fazem insinuações sobre Vivi. Vivi se encontra com Chiclete. Cosme cobra de Adão a encomenda que fez aos Ramirez. Linda e Beatriz ajudam Vivi a mentir para Camilo. Fabiana finge solidariedade a Vivi. Kim manipula Márcio. Antero convence Eusébio a promover uma reunião de conciliação. Rael ouve Gladys reclamar do casamento de Régis e Maria da Paz. Vivi afirma a Linda e Beatriz que pretende se afastar de Chiclete. Régis anuncia a Jô que colocará em prática o plano contra Maria da Paz. Rael conta para Amadeu o que ouviu de Gladys. Agno faz uma proposta a Rock para liberar o patrocínio. Jô leva Téo para conhecer Maria da Paz. Régis e Jô convencem Maria da Paz a dar dinheiro a Naldo para o buffet do casamento. Amadeu marca um encontro com Gladys.

Fonte: Globo