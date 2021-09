Socialite, casada com o chef Renê, por quem é apaixonada. É mãe de Patrícia Velmont e Renê Junior. Herdeira da fortuna dos pais e sempre preocupada em manter o nome e a honra da família, ocupa o seu tempo com as mais requintadas formas de gastar dinheiro. Não vive sem seu mordomo Crô.