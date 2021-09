Gerente da Fashion Moto, de Juan Guilherme, usa os veículos do chefe e dos clientes para cumprir os seus acordos com Antenor. Apaixona-se por Amália e, depois de muita insistência, começa a namorar com ela. Com a ajuda de Leandro, forja o roubo de motos da loja para ganhar dinheiro com os desmanches.