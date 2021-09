É portuguesa, criada no Brasil, e sustenta os filhos Quinzé, Antenor e Amália e o neto Quinzinho. Faz pequenos consertos na vizinhança desde que o seu marido, Pereirinha, desapareceu no mar. O trabalho como faz-tudo – ou “marido de aluguel”, como se intitula – a fez ficar conhecida no bairro como Pereirão. Devota de Nossa Senhora de Fátima, vive a dizer mal do falecido, que a deixou com três filhos para criar e cheia de dívidas.