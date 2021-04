mais sobre

Com apenas 15 anos de idade, Hélder Mestre bateu um recorde europeu de maratona. Desde tenra idade sonhava com um futuro glorioso no desporto mas, aos 18 anos, tudo muda. No espaço de um ano Hélder perdeu o pai e passado 8 meses ficou tetraplégico. Mas, ainda assim, não se deixou vencer e voltou às competições e às medalhas.