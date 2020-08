Resumo: 197º Episódio - 3 de agosto (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Elsa está furiosa porque o pai mudou os códigos dos cartões e não conseguiu tirar dinheiro para pagarem o hotel. Vasco discute com ela, está farto de esquemas. Elsa vê uma câmara escondida e tem uma ideia.

Gabriela está muito nervosa com o confronto de Tomás. Ele quer saber a verdade, pois contaram-lhe que ela agrediu o patrão.

Henrique ajuda nas mudanças. David leva pouca coisa, está decidido a ir para a Greenpeace. Marco aparece e oferece-se para ajudar. Mafalda sorri.

Rita está desconfortável. Beatriz, farta da atitude dela, diz que Diogo vai ser um pai extraordinário, para pensar no bebé e no bem dele. Rita quer que o filho tenha o pai a tempo inteiro. Xana interrompe e só diz barbaridades.

Carlos e Diogo discutem por causa do rapto de Eduarda. Norberto diz a Carlos que vai fazer tudo para vingar a morte dos patrões, se for preciso "suja as mãos" e assume tudo sozinho. Diogo acalma os ânimos.

Joana entrega as chaves da casa a Tomás. Ele conta o que soube sobre Gabriela, Joana acredita na versão que contaram a Tomás.

Candy segue de bicicleta, a corrente parte e ela fica chateada. Não tem rede no telemóvel. Afonso aparece e oferece a sua ajuda. Seguem juntos na carrinha.

Prazeres confronta Casimiro e defende Filipe com unhas e dentes. Casimiro fica irritado. Prazeres diz que na Vila toda a gente gosta de Filipe, ameaça Casimiro subtilmente. Casimiro cede e aceita Filipe de volta.

Carlos liga a Jorge, quer a sua ajuda. Diz que Diogo não está a pensar nas consequências de ter raptado Eduarda. Quer que ela pague, mas não quer ver Diogo preso.

Norberto observa Eduarda e diz-lhe para ela confessar tudo. Avisa que ela nunca mais vai ver a luz do dia se não o fizer.

Beatriz apanha Diogo a mentir, diz que falou com o veterinário e sabe que nem ele nem Norberto foram lá com o cavalo. Diogo, nervoso, diz que Norberto sentiu-se mal e foram à farmácia.

Tiago vai ao café Santinho, quer saber de Candy. Ela entra divertida e a rir com Afonso. Tiago não gosta e os dois discutem.

Rosete diz que vão abrir o bar logo à noite e que vai haver seguranças entre os clientes. Falam de Henrique. Rosete não quer ver Diana a sofrer.

André assume o lugar de Henrique e está a mudar-se para o gabinete. Dá ordens a todos. Marco diz a André que, se tiver atitudes parvas com ele, faz queixa ao comando.

Tomás e Francisco conversam sobre Vladimir. Francisco diz que algo se passa. Acham que ele e Eduarda podem estar envolvidos na tentativa de queimar o Carrossel.

Eduarda ouve a fechadura rodar. A porta do quarto fica aberta. Eduarda não percebe nada e acha que tudo não passa de um jogo de Rodrigo para a enlouquecer.

Eduarda vem do quarto, espreita e vê a sala vazia. Está nervosa e tenta acalmar-se. Decide sair para a rua.

Eduarda olha em redor. Grita para Rodrigo aparecer, mas nada acontece. Eduarda desata a correr com medo de voltar a ser apanhada.

Diogo acha que mais uns dias e Eduarda fala. Avisa Norberto que teve de dizer a Beatriz que ele teve uma crise porque ela descobriu que não tinham ido à veterinária.

Carlos acaba de retirar a câmara do esconderijo e limpa a maçaneta.

Prazeres acha que aconteceu alguma coisa a Eduarda, quer alertar a guarda. Beatriz não vê necessidade disso, acha que é mais um esquema da mãe.

Xana experimenta as joias de Eduarda e imita-a. Afonso Maria não sabe como agir, manda-a guardá-las mas repara na foto e fica com ela.

Filipe gostava de ficar em casa de Tina, mas ela não quer porque precisa de se aproximar do filho.