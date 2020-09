15|25 - Programa 2- 29 de setembro : “Todos estamos em busca de uma perfeição que não é real”

mais sobre

A partir de agora a nova geração tem voz na SIC. Os 15|25 vão falar sobre os temas que importam no mundo em que vivemos. No programa desta terça-feira, no Jornal da Noite, estes jovens vão falar sobre as vantagens da Internet e das redes sociais, mas são também capazes de apontar os problemas com que a geração se depara online.